закупки

утро, я воскрес, рано, и выспавшись,)) встаю, туда-сюда и отправляюсь на рынок, на улице солнечно но прохладно, 😝 рынок, я в маске,) 😝 на входе охранник: типа и перчатки тоже надо, 😝 я: да вот есть,) 😜 он: ок, и вот я уже набираюсь овощами и проч., эээээ как же хорошо прямо с утра и очереди на кассе нет….) момент: на входе в рынок, охранник с кем-то сцепился, 😝 там были две девушки, у одной не было перчаток, и вот одна так и не вошла; 😝 далее по дороге к дому пытался идти дождь, но немного покапав свалил, дома, разгрузившись и разобрав всё, отправилась за творогом, по дороге.. момент 2: мне встретилась девушка, которая говорила что ей плохо и она умирает! и чтобы я ей купила водку! за 60р. всего-то.. эээээ что за водка такая, по такой-то цене?? 😝 я: нет, водку нет, блин, я думала ей действительно плохо, на лекарство или еду не хватает.. ладно, туда и обратно, дома был ням ням, трубоинет и такая спячка накатила, что…. унесло немного полежать, 😝😝 встала в нач вечера, сначала была небольшая уборка с пылесосом!) далее был душ!) капитально,)) после был ням ням, трубоинет, стирка…. и щас ещё будет корм мехам и пойду спать,) до компа сегодня вообще так и не добралась,)) жесть**))