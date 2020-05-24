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теплеет? by showers
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теплеет?

утро, ну или почти, я воскрес, ложусь обратно, 😝 встаю, туда-сюда и к метро, на улице солнце, всё цветёт и пахнет, холодно, по кр мере пока, может днём будет «+» 🎅 ээээ по дороге к метро.. один чел, у оного тоже один и никого.. никому и никуда не надо…. я тоже хочу спать и спать и так весь день…. 😝😝😝💤 метро 🚇 и в день.) 😝 вечер, хорошо, домой,) Наташа (Йогурт) уехала с Пашей 2, а мы едем с Сергеем (Котлетка), на улице солнце и вроде даже тепло,) метро, тюк тюк, на др сторе как всегда холодно, 😛 тыг тыг и я дома, сразу готовка няма на потом, сам ням, чай и трубоинет, 😛 а ещё дома довольно жарко, +30°)) даже с открытым окном полный жесткач,)) корм мехам, комп, внесла показания счетчиков, норм так, далее немного потыкала кло и сюда, и пока заряжается труба немного посижу, 😛 и да, спать как-то надо,)) прям летний зной, 😀 😀 😛 )) // по-ходу впереди такая погода, что, с утра холодно, а днём жара, 😛 😛 )) //.
24th May 2020 24th May 20

Showers

@showers
Hi, my name is JK, I live in St. Petersburg.) I love taking photos :)
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Tony Rogers
Empty ~ stay safe
May 28th, 2020  
Showers
@tonyrogers
да,
хорошо когда можно оставаться во вне,
я бы не выходил до лета,
May 28th, 2020  
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