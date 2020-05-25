много солнца,))

утро, я воскрес…. туда-сюда и к метро, на улице всё также холодно, 🎅 солнце торчит, 😜 метро 🚇 и в день.. 🍌 // главное чтобы никто не выводил, 😝😈😈😈 //. ближе к вечеру опять словесно надрались с товарищем главным, по сути это всё фигня; нач вечера, домой пораньше, 😛 Сергей, Володя и я, через весь город, поехали вне метро) + какая-то пробка (20 мин), 😛 по дороге попались Ряды, солнце! много солнца и жарко,)) 😀 😀 😛 СПС что подвёз, оч быстро вышло,)) на улице жарко в р-не +20°)) тюк тюк и я дома, ням ням, потом сделала немного блинов, кот впрочем не особо вышли, 😛 (т)рубоинет, начало спячки на столе, 😛 😛 нет нет, корм мехам и перемещение в подушку,)) остальное потом.)