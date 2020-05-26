в отдыхе,)

утро, я воскрес,) не рано но всё же, 😛 голова тяжелая, 😛 😛 немного провалявшись до р-на 10ч. встаю, вроде не жарко, отопление отключили,) хорошо, а то Африка прям,)) сразу делаю уборку у мехов, потом поход в маг и разведка погоды,)) на улице оч(!!) тепло,) всё цветёт и пахнет,) оч хорошо,) туда-сюда и домой, ням ням блинами, 😛 потом всё же сделала пряные кексики,) = ням ням с чаем,) далее наконец добралась до компа,) в общем посижу,) 🙂 в общем протоскалась в инете до вечера, 😛 ням 2, трубоинет в инсте и прода тоскалок по нэту, 😛 корм мехам и щас уже спать надо, охота.) // день отдыха в основном.) //.