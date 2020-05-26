Previous
Next
в отдыхе,) by showers
74 / 365

в отдыхе,)

утро, я воскрес,) не рано но всё же, 😛 голова тяжелая, 😛 😛 немного провалявшись до р-на 10ч. встаю, вроде не жарко, отопление отключили,) хорошо, а то Африка прям,)) сразу делаю уборку у мехов, потом поход в маг и разведка погоды,)) на улице оч(!!) тепло,) всё цветёт и пахнет,) оч хорошо,) туда-сюда и домой, ням ням блинами, 😛 потом всё же сделала пряные кексики,) = ням ням с чаем,) далее наконец добралась до компа,) в общем посижу,) 🙂 в общем протоскалась в инете до вечера, 😛 ням 2, трубоинет в инсте и прода тоскалок по нэту, 😛 корм мехам и щас уже спать надо, охота.) // день отдыха в основном.) //.
26th May 2020 26th May 20

Showers

@showers
Hi, my name is JK, I live in St. Petersburg.) I love taking photos :)
20% complete

View this month »

Photo Details

Leave a Comment
Sign up for a free account or Sign in to post a comment.
Getting Started Guide  ·  Terms of Service  ·  Support / Feedback / Contact  ·  Advertise