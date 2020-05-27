упокоение и жара

утро, я воскрес,) не сразу но встаю, и сразу отправляюсь в лес, на кладбище дж, на улице солнце и жара,)) +25° 😛 ээээ думала утром будет прохладно,)) в общем немного поджарилась,) 😛 😛 но хорошо, немного потоскавшись и упокоив Барсика и Мишу, отправилась обратно, комаров жесть** как много, мелкие слепни, нафиг! это просто жесть**)) дома был небольшой ням, потом сделала кексики, теперь с изюмом,) 🙂 после сходила по делам и в маг, это была вторая половина дня, и вот уже совсем не оч тепло, где-то +17° 😛 но норм,) дома сделала готовку на потом и перемещаюсь наконец в комп, и посижу,)) совсем вечер, ням ням, корм мехам и в комп, надо загрузить наконец фото, 😛 и вот фигня.. сервер хоста не отвечает.. типа…. фигня, не у всех но то-же самое, 😛 и не только у основного, но и у фотоархива и фото в ленте проект 365, тоже не видно.. то-ли нагрузка большая то-ли ещё че нафиг в общем, 😛 а потому на запасной, на кот в основном гружу мат для ВФ,) кс надо этим позаниматься на днях,)) ладно, щас до-гружу и спать надо, а то глазу в кучке уже**)