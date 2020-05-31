дуб* кексы и ВФ,)

утро, я воскрес, но так и не встала.. эээ а надо было; сон был жесть просто, я была типа владельцем дома размером с газетный ларёк, тока в два этажа, и вот я в нём и что-то мою, типа как квадратный таз из металла или меди, мою от полной(!!!) жести, 😛 😛 такого гггг я ещё не видела, 😀 😛 😛 даже не знаю как это назвать,)) и вот в конце таз стал даже блестящим,)) ээээ встаю, за окном солнце и холодно, 😛 в р-не +12° нафиг! где +25?)) день назад, ээээ как встала сходила в маг за бананами и что-то по мелочи, после дома был ням ням, трубоинет и после сделала кексики с корицей,) = ням ням,) далее перемещение в комп и тоскалки с ВФ, в основном,) нач вечера, чай + кексаны,) хорошо,) и далее опять тоскалки с матом,)) совсем вечер, до сих пор сижу с матом, 😛 😛 глаза уже начинают быть в кучку, но мат хороший,) 😛 щас будет ням 3, корм мехам и надо как-то спать, а то наркоман лезет обратно,)) 😀 😛 // на улице солнечно но холодно…. фигня; //.