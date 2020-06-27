рынок и тоскалки дома, :P

утро, я воскрес,) встаю, туда-сюда и на рынок,) на улице солнце и немного ветра, но оч тепло,) на рынке набралась овощами и проч., хорого, но мляхамуха, опять очередь большая, 😛 😛 тюк тюк и я дома, ням ням, готовка на потом, перекус, потом сделала сырники, совершила нафиг днём (не экономично) стирку, 😛 и добралась до компа,)) потоскалась и загрузила наконец фото, разобрала черновики блога, 😛 😛 далее т.е. щас наверное будет душ, ну а там посмотрим,) везде открыты окна, тепло, мехи в спячке,) совсем вечер, душ затянулся, 😛 хорошо было,)) далее ням ням, немного трубоинета, корм мехам, комп и щас уже буду спать,) 🙂 // блин, опять толком не отдохнуть было, 😛 всё дела дела, то, это.. эх, ладно; и голова к вечеру опять тяжелая хотела быть; так, в сл выходной хочу надраться в инете!)) 😛 и может сходить в лес, хорошо будет,) 🙂 //.