фигня :P

утро, я воскрес и даже раньше, 😜 и потому, немного потоскавшись, залегла полежать, 💤💤 далее всё-же встаю, туда-сюда и к метро, на улице немного солнца и ветер, в общем холодно, 🎅😝 метро 🚇 и в день.) 🍑 вечер, норм, хотя и не особо, т.к. техника сказала хрю и до вечера была одна фигня, 😝😝 мягко сказать; ну ладно; домой,) метро, тюк тюк, маг, — зашла в Окей, давно там не была, 😛 попались мне там контейнеры по акции, взяла, попробую какой он в деле,) на вид хороший и марка кот мне нра, 😛 выйдя из мага обнаружила мокруху,) типа дождь прошел, — типа как раз когда я была в маге,)) хорошо,) далее дома сразу был ням ням и спать,) до компа не добраться, 😛