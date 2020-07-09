решение проблемы,) и проч тоскалки :P

ночь, в р-не двух..)) обед,) и далее и далее,) утро, хорошо, домой,) метро, тюк тюк и я дома, немного мелкого няма с чаем и иду спать!) день, воскресаю,)) ням ням, хотя и не хочу есть, 😛 далее в комп, ищу инфу и…. пробую, 😛 перезагружаю, = ничего, вынимаю аккум., вставляю обратно, = ничего, вытаскиваю карту памяти, = всё ок,)) 😛 нафиг! неужели из-за этого?! эээээ.. надо проверить.. к вечеру иду в маг, в одном нет, иду в другой, и вот он, = ридер, + ещё беру в добавку и на всякий, нов карту пам., далее был ещё маг, где думала найти то, чего там не оказалось, 😛 и вот намоталась в Ленту, там нашлась некоторая нямка по акции, и вот она уже в пакете спешит домой на вечерний ням,)) дома немного понямкав иду в комп, пробую ридер с картой кот не видит и на сем моменте вылетает труба, 😛 ридер её видит, O_o ээээ, и эту и новую, типа карта впоряде(?) что-же не так(??) ээээ, вставляю в трубу новую, = всё ок,) 😛 нафиг, 😛 😛 ну ладно, работает, а значит ок,) а прежнюю буду использовать для хранения, 😛 после загрузки прежних прилож на нов карту, был ещё чай, тоскалки по инету, корм мехам и щас уже спать надо, а то тащит, 😛 😛 // оч насыщенно тоскальный день, со всем и сразу, 😛 😛 нафиг! // ещё, у подъездной двери кто-то оторвал ручку, а сама дверь плоская и когда пикнешь домофон и надо уже входить….. нафиг! товарищи, нах ручку оторвали!? мля. в общем если совсем нет ногтей, войти будет оч неудобно, 😛 😛 //. к вечеру начал дуть холодный ветер, но пока норм; // до уборки сег так и не дошло; //.