по дороге и тоскалки дома,)

утро, дождливо но тепло,) домой,) сег с Батончиком,) метро, пока ехала тащило в спячку, 😛 тюк тюк, на др сторе тоже дождь, а у меня зонт,) т.ч. всё ок,) 🙂 зашла домой и вышла в маг, т.к. съела все фрукты, 😛 ну и к чаю че-нить, 😛 😛 далее был ням ням, чай, трубоинет и начала спячковых мыслей на столе, 😛 ну никак не залезть сразу в подушку! надо разлагаться ещё по инету, 😛 😛 ладно, сплю, 😛 нач вечера, я воскрес, встала но не сразу, 😛 за окном темно-серо, ветер…. и не хота куда-то идти, а хотела ещё погулять, 😛 сначала была уборка до коей всё никак не доходили руки, 😛 сразу после был ням с трубоинетом, а после перемещение в комп и…. отредактила и загрузила все фото,) кои как думала хрюкнулись вместе с прежней картой, 😛 далее разобрала накопившиеся черновики блога, 😛 и вот уже совсем вечер, 😛 😛 щас будет вечерний ням, корм мехам и…. наверное ещё посижу немного и пойду спать,) ну а там посмотрим.) 😉 🙂 // не сразу заметила, но, — в дизе темы блога изменилась часть элементов, обновление что-ли(?) но мне так нравится,) посмотрим.) //.