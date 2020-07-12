отдых :P

ночь, да щас я так и пошла спать, 😛 😛 ну ладно, начала смотреть «Мастер календаря», первая серия норм, посмотрим что дальше, 😛 😉 а щас я всё же иду спать, а то глаза оч устали и в полную кучку, 😛 утро, не рано, в р-не 9ч., встаю…. в общем на рынок опять так и не пошла, 😛 а как встала сходила в маг поближе, 😛 😛 после был ням ням, трубоинет, комп и по инету, прода просмотра аниме, youtube, и около; во второй половине дня сделала сыркикоф,) сразу и много,) нач вечера, ням ням, трубоинет, опять в комп и прода тоскалок на youtube,) и так до совсем вечера, 😛 😛 далее будет чай + сырники, корм мехам и…. посмотрим.) ээээ нет слов надралась, 😛 😛 но было ням ням, и хв, иду спать.) 😛 // день отдыха, расслабухи, инета, эээээ //.