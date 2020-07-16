в ночь :P

утро, я воскрес,) правда немного не в то время, т.к. будильник на пораньше был отключен, 😶 как так вышло(??) ну да ладно, зато точно выспалась, 😜 как встала, сразу отправилась на рынок, на улице пасмур и ветер, прохладно но не холодно,) и вот набралась и обратно,) на обратном пути даже солнце немного вылезло,) // эх, так хотелось посидеть где-нибудь на скамейке в этих зелёных аллеях, но нет, надо домой, а то ням ням уже пора, а я ещё где-то, 😝😝 // дома, после разбора всего, был убойный ням(!) )) 😁 немного трубоинета, корм мехам и иду спать,)) 😝 до компа опять не добраться, 😝 нач вечера, встаю, туда-сюда и к метро, на улице всё также, 😝 метро 🚇 и в ночь.) 🌙🌠