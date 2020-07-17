отдыхательное

утро, хорошо, домой,)) мозген не чувственно спит, 😛 метро, пополняю карту и вперёд,) пока ехала тыкала инсту, а то спячка наезжала жесть** 😛 по дороге был маг, где попались оч(!!!) хорошие абрикосы,) — с самого начала сезона, нигде таких не видела, 😛 после, дома, сразу была проба абрикос, = оч хорошие!)) далее ням ням, трубоинет и иду спать, а то отруб рубит ваще, 😛 😛 нач вечера, воскресаю, небольшой разбор на кухне, далее делаю овощи, параллельно опять хрюкаю абрикосы, = ням ням ням,)) и таскаюсь по трубоинету, 😛 после был ням 2 и перемещение в комп,) смотрю новые серии Боруто и Ч. клевер, ^^ = филлеры, да, но тоже норм,) 😛 далее новая глава манги Магистра и….. просто посижу,) а то до компа всё не добраться и не добраться, 😛 😛 // погода начала теплеть, прям жара,)) хорошо,) //. совсем вечер, тоскалки на кухне, корм мехам, и с чаем и печеньками перемещаюсь обратно в комп, 😜 уже скоро пойду спать, наверно,)) 😝 а пока ещё немного посижу,) 😝 YouTube в этом стал активно помогать.)) 😜😁😁