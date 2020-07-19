мысли, тепло

ночь, я воскрес, 😝 сна опять не в одном глазу.. эээээ, мысли мысли и проч, опять не высплюсь (?) утро, встаю, туда-сюда и к метро, на улице солнечно и тепло, вроде тепло, 😝 метро, 🚇 и в день.) 🍑 вечер, хорошо, домой, спать охота, ноги отвалились, 😝 домой,) сег с кем-то кого я знаю, но не различаю вида, 😝😴 метро, все прям бегут, 😁 метро, 🚇 тюк тюк и я дома, ням ням, трубоинет, корм мехам, немного компа, 😝 смотрела адаптеры, а то временем не хватает чего-то такого; добралась до подушки,) сплю,) 💤💤💤 // а день был размеренный и вроде даже местами покойный, // на улице оч тепло, даже жарко,)) 😁 //.