ранний вечер

утро, я воскрес, и даже не знаю как, 😁 встаю, туда-сюда и к метро, на улице пасмур и не оч тепло, 😝 метро 🚇 и в день.) 🍑 вечер, рано, домой,) Колбаса убежал вперёд, я за ним на автобус, Юра и остальные остались ждать оф.развоз, 😝 // в общем жесть** т.к. по времени, дома была в хор время,) ээээ в сл раз если выйдет пораньше, надо будет повторить,) // метро, 🚇 тюк тюк, маг и я дома,) сразу был ням ням, после ещё и до компа добралась, 😝 посидела немного, нов серия Боруто, рядом по инету и иду спать,) 😴💤💤 // на улице жара(!!!) )) //.