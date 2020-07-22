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прохлада, дела дома, отдых :P by showers
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прохлада, дела дома, отдых :P

утро, даже раньше, домой,) на улице пасмур и на вид прохладно, 😛 но посмотрим,) эээ а я тока в футболке, 😛 😛 но нет, норм,) метро, тюк тюк, на др сторе начинался дождь, и вот вижу на др сторе трамвай подъезжает, я к нему! бегут все,)) всё сижу, еду,) и тюк тюк и я у мага, маг, дыг дыг и я дома, сразу был ням ням и иду спать; конец второй половины дня, 😛 встаю…. сначала сходила в маги, потом была небольшая уборка, ням ням, комп, загрузила наконец все! фото,)) и далее расслабуха по инету, параллельно во времени готовка на потом, ням ням, инет, ещё немного няма и щас уже пойду скоро спать,)) пойду?? 😛 щас! 😀 😀 😛
22nd July 2020 22nd Jul 20

Showers

@showers
Hi, my name is JK, I live in St. Petersburg.) I love taking photos :)
35% complete

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Peter Dulis ace
oh-oh-looks like a rodent
July 25th, 2020  
Jenn
A cute rodent! :)
July 25th, 2020  
Showers
@pdulis is Misha)
July 25th, 2020  
Showers
@missjenn like velvet)
July 25th, 2020  
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