не робот*

ночь, сна не в одном.. ну да, нефиг спать вечером, 😝😝😝 ладно, немного позависав на YouTube, всё-же свалялась в подушку,) 💤💤 но и при сем было не заснуть, 😝😝 утро, я воскрес или вроде того,)) 😁 встаю, туда-сюда и к метро, на улице весьма прохладно, 🎅 влажно-мокро, роса.. 🌿 и солнце,) метро 🚇 и в день.) 🍑🍵🍪👺 вечером, хорошо, домой,) сег с Котлеткой,) метро, 🚇 тюк тюк и я дома, ням ням, комп, расслабление мозгена и спать; оооо этот YouTube тока и доб и доб видео в список, а когда смотреть буду??) эээээ 💤💤💤 // переключилась обратно (в проге на трубе) с редактора блоков, на обычный, т.к. постоянно стал он мне вставлять доп теги, нафиг, кои даже вручную не удалить, нафиг, 😝😝😈 //, день из серии «не все мы роботы», я всё-же отношусь к не все, а потому, скорее всего, скоро кто-то пойдет нафиг, и если даже это буду я, то в др компанию, т.к. нервов не хватает, 😝 //.