рано, кексики,)

ночь, скоро пойду спать, ага, щас, 😝 // откуда-то воскрес товарищ К. кот от А., и? у меня щас совершенно нет на это времени, т.к. трудоголизм кроет, 😝😝 впрочем к НГ надо будет хоть часть закончить, я думаю; // утро, я воскрес, встаю…. туда-сюда и к метро, мозген явно в отрубе, т.к. её короткий метр, не особо движется, 😝 нафиг, метро 🚇, // наконец пополнила карту, а то уже ваще, в плаще, 😝 // и в день.) 🍪🍵// надо на завтра взять с собой сырникоф, а то предрабочий завтрак, такой…. // вечер, рано, домой,) 😝 на улице жарко, 😁😜 но это хорошо,) автобус пришел прям сразу,) метро, тюк тюк, маг и я дома,) сразу ням ням, начало спячки на.. нет нет, ингредиенты отвешены и, делаю кексики,)) итог = 15шт.) хорошо,) 😊 далее корм мехам, комп, новая серия Боруто, ^^) YouTube и иду спать,)) голова оч тяжелая и начинает болеть.. 😝😰😰