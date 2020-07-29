рынок, уборка и проч.,)

утро, я воскрес,) и почти встал, но нет, совсем не вышло,)) 😛 встала в р-не 11ч., и сразу на рынок, = овощи+фрукты и по мелочи, на улице тепло или даже жарко,) по кр мере пока, 😛 далее дела и после ещё в маг, = мороженое по акции за 23р.,) хорошо,)) тут же хрюкнула, 😛 ) далее дома был ням ням, трубоинет и разбор и уборка на кухне и у мехов, после был чай со всяким, 😛 и вот тока щас добралась до компа, 😛 посижу.) совсем вечер, иду полежать, 😝😝💤 т.к. тащит весьма, 😁😝 нет бы лечь тогда уж спать, нет, полежать, 😁😁 после был корм мехам, ещё некоторое время тоскания по инету в р-не YouTube, 😝 и да, подушка.)) 😝 завтра лягу пораньше!)) 🍡☕🍪