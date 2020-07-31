холод, дождь, как всегда.. почти

утро, я воскрес, я, но не мозген, 😝 туда-сюда и к метро, на улице серо, мокро, но вроде тепло, метро 🚇 и в день.) 🍵🍪🍑 вечер, всё как всегда, или вроде, 👹👹👹 // нет, разобраться вышло, но товарищи, нефиг за меня что-либо решать, или может выйти так, что меня вообще не будет неделя +, и вообще нет; 😈 Колбаса собрался в отпуск, а я думаю, надо ли мне тоже(?) или лучше больше намотать(?) 😝 ээээ.. // ладно, домой, и как всегда все просто бегут, 😜 метро, 🚇 тюк тюк, аптека и я дома, сразу ням ням, корм мехам, немного компэ и иду спать,) отруб в моменты…. 😝 // весь день шел дождь, серый холод и холодно, 😝🎅 //.