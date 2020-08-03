день в никуда

утро, хорошо, домой,) на улице вроде норм, по дороге к метро попались две аварии, первая мелочь, вторая всмятку.. и пробка.. метро, пополняю карту и на захват поезда, 😛 мдя, как всегда с ночи и час пик получается, 😛 😛 тюк тюк, на др сторе солнце и более чем тепло, решила всё-же зайти на рынок, и вот немного набралась и обратно, на улице уже жарко,) 😛 но хорошо,) дома был ням ням, зависание в трубоинете, и до, добралась наконец и до подушки, 😛 встала вечером, сначала была до-готовка на потом, после сразу ням ням, немного компэ и.. хотела в душ но чета не вышло, 😛 😛 в общем нафиг, 😛 а потому прода тоскалок по инету с чаем и проч сладким, 😛 коим по сути я кажется уже наелась, надо на что-то др переходить,) 😉 🙂 // в общем день по большей части в никуда, 😛 // наконец отредактила все фото, на днях загружу, 😛 //.