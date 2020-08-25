новые люди, дождь, маг….

утро, я во гуще не…. воскресаю….х я воскрес, встаю, ткда-сюда много лишь.. и к метро, на улице прохладно, 🎅😝 метро 🚇 и в день.) 🍵🍪🍑 вечер, хорошо, домой,) // сег с нами работали два стажера, вроде-как всё ок, но посмотрим, 😛 // метро, тюк тюк, маг, — зашла по сути так, чтобы посмотреть что есть, потом по дороге к дому намотался дождь, ну так немного, 😛 дома был ням ням и…. начало спячки в р-не кухни, 😛 😛 😛 ээээ нет бы сразу пойти в подушку, нет, сначала надо подумать о том и сём и ухрюкаться, 😛 корм мехам и иду в подушку.) ….