Previous
Next
пол дня by showers
167 / 365

пол дня


утро, вполне, домой,)) метро, тюк тюк, рынок, 😛 набралась и обратно, по дороге начался миро/мелкий дождь, норм, дома сразу был мелкий ням, немного трубоинета и иду спать,) к вечеру, просыпаюсь но не встаю…. встала тока вечером в р-не 20ч., 😛 😛 немного ням ням, потом сразу делаю кексы и готовка на потом, параллельно пью чай с мелочью и тоскаюсь через трубоинет, 😛 следом запекаю птицу, всё, перемещение в комп…. посижу,) 😛 совсем вечер, корм мехам, мне чай с кексиками и проч., тоскаюсь по инету…. щас уже пойду спать, наверно,)) 😛
27th August 2020 27th Aug 20

Showers

@showers
Hi, my name is JK, I live in St. Petersburg.) I love taking photos :)
46% complete

View this month »

Photo Details

Leave a Comment
Sign up for a free account or Sign in to post a comment.
Getting Started Guide  ·  Terms of Service  ·  Support / Feedback / Contact  ·  Advertise