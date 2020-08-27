пол дня



утро, вполне, домой,)) метро, тюк тюк, рынок, 😛 набралась и обратно, по дороге начался миро/мелкий дождь, норм, дома сразу был мелкий ням, немного трубоинета и иду спать,) к вечеру, просыпаюсь но не встаю…. встала тока вечером в р-не 20ч., 😛 😛 немного ням ням, потом сразу делаю кексы и готовка на потом, параллельно пью чай с мелочью и тоскаюсь через трубоинет, 😛 следом запекаю птицу, всё, перемещение в комп…. посижу,) 😛 совсем вечер, корм мехам, мне чай с кексиками и проч., тоскаюсь по инету…. щас уже пойду спать, наверно,)) 😛