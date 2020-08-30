маги и дома

утро, не оч рано но встаю, туда-сюда и в маг,)) закупки на потом, 😛 туда и обратно на трамвае, по дороге шел дождь в виде микро мороси, 😛 ну прям как туман,) туманный дождь,)) прохлада перешла в тепло и даже солнце вылезало,) далее был ещё один маг и домой, сразу же после разбора небольшая уборка у мехов, а то прям оч пора, 😛 ) сразу после ням ням, далее добралась до компа, 😛 потом был перерыв на мини спячку, 😛 далее прода в компе, оплата счетов, т.к. конец месяца, а то потом руки не дойдут, 😛 вечер, ням ням, немного готовки на потом, чай +) корм мехам и обратно в комп,) зависаю на youtube и немного тыкаю кло,)) совсем вечер, щас ещё немного посижу и пойду, а то глаза уже в кучку,) 😛

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