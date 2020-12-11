торчу дома, :P



утро, в р-не 5ч встаю.. залегаю обратно…. встала в р-не 11ч., 😛 спорт, ням ням, трубоинет, комп, навожу порядок в закладках, 😛 далее доб мат для в-блога, 😛 вечер, ням 2, трубоинет застреванеи где-то там, 😛 😛 потом всё же сходила в маг, а на улице снег! и тепло,)) жесть** то дубак то тепло, 😛 туда и обратно, метель,)) хе хе, дома обратно в комп, параллельно по тв прицепилась к фильму про трансформеров,)) ээээ.. посижу,) совсем вечер, щас будет ням3, немного и пойду спать,) наверно, 😛 // домофон опять починили,)) = хорошо.) //.