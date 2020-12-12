спячка, дуб, маг

утро, я воскрес, и даже почти…. ага щас, почему не встать? может потому-что не надо, 😛 нууууу….ээ встала в р-не 11ч., спорт, ням ням, расслабуха часть дня, к вечеру прогулка и по дороге зашла в Ленту, как всегда акции и все почему-то набирали мандарины,)) надо будет посмотреть их на рынке, далее обратно, на улице немного дубак, из-за ветра, 😛 и да лёгкий гололёд, 😛 дома, ням ням с белой головкой* с батоном, 😛 )) перемещение в комп, параллельно всё-же слушаю трансформеры, фильм про рыцаря, 😛 в общем посижу; совсем вечер, щас будет корм мехам, мне немного няма и спать надо,) 😛