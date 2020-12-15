душ, отдых, стирка, ням ням, :P



утро, я воскрес, еле еле душа в теле.. встаю, р-н 9ч., норм, но голова вообще пустая, без мыслей что-ли, 😛 пустая! 😛 😛 ваще.. спорт, и иду в душ! = хорошо,) после был ням ням, трубоинет и после расслабуха с тв, нач вечера, ням 2 + трубоинет, = чета объелась, 😛 😛 = две табле помогли с переваром, 😛 жесть по-ходу есть больше буду, 😀 😛 в кр случае какую-нибудь мелочь или нет.. прода отдыха, совсем вечер, перемещение в комп, параллельно смотрю/слушаю сериал, мехи как всегда спят, 😛 посижу; совсем вечер, стирка, много,)) параллельно комплюсь, 😛 и вот конец, развешиваю, ем одно яблоко и щас пойду спать,)) 😛