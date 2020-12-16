сон, кексы, отдых, :P



утро, я воскрес, время хорошее для всего,) да но я сплю дальше, 😛 тепло или даже жарко, 😛 встаю в конце утра, 😛 😛 за окном нападало,) ❄❄❄ сон был, такой реальный.. мир, в котором и зима и лето и людей то-ли нет то-ли они все по домам, и вот я и компания (ещё два три человека), ищем дом для сна или вроде; пространство, холмы, тьма, здание с высокой лестницей, я поднимаюсь, наверху справа сидит девочка с черными волосами, лица не видно, и вроде как пытается меня напугать(?) но я не считаю её страшной,) и типа как ты тут?) и проч. 🙂 и поняв это она была в покое, потом пришел тот кто о ней заботится, это был некий дед, типа она тут живёт, а он к ней приходит и приносит всё необходимое; иду дальше, день и светло, типа солнечно, людей нет, иду через двор и типа как помойку, там выкинули как-бы два сложенные матраца, рядом со мной кто-то, я говорю: что вот этот (матрац) хороший, типа возьму его, далее я в квартире ложу его в комнате без пола (без напольного покрытия), за окном тьма, вообще ничего не видно, а у окна, у батареи, на матраце спит вроде-как Ба, накрывшись с головой, рядом в др комнате, тоже без пола, ещё два чела, о чем-то говорили, иду в тул (туалет), там тоже нет пола и самого унитаза, и двери, была мысль: как тут люди ходят в туалет или возможно им этого не надо(??) в ванне было всё как обычно, только опять-же без пола и темно; в квартире было тепло, и вот когда я уже думала тоже разложить принесенный матрац и тоже лечь спать, меня вроде-как кто-то позвал с кухни, прихожу, там двое, тётя Люда (соседка) и некий мужчина, она говорит: вот тут твой.. принёс тебе в подарок, примеришь? и достаёт вещи, хорошие, зимние, я примеряю, юбка длинная но немного прозрачная, 😛 а куртка оч теплая, но у меня до неё вроде не дошло, сон кончился, 😛 встала как-то с неохотой, 😛 😛 спорт, потом смешала с сделала кексы, и пока они пеклись был ням ням, наконец-то,)) 😛 трубоинет, далее перемещаюсь в комп и…… мега зависаю в игре, 😛 😛 кло, лока почти очищена, 98%,)) нач вечера, пора ням ням, а после даже не знаю,)) т.к. игровисяк в три часа это……….. 😛 😛 после няма ушла в расслабуху с тв, в основном так.. совсем вечер ням 3 = яблоко, комплюсь, каспер обновился, окно прям стало такое совсем тонкое,)) корм мехам, голова немного тяжелая, думаю пойти спать, 😛 а то тащит по инету, завтра я встану.)