сон, маг, комп, про работу.. :P

утро, воскресаю, встаю.. O_o о, жарко, спорт, дела, обратно, дома,) ням ням, комп, кло.. закончила локу Гамильтон, иду дальше, за локу дали доску слайдер с картинками, 🙂 + кусок карты,) далее торчу по инету смотрю что надо или вроде, что-то выбираю на НГ, но посмотрим, 😛 нач вечера, пора ням ням? нет, иду прогуляться в Ленту, а там как всегда акции акции…. но нет, мне не надо, 😛 просто покаталась с тележкой и посмотрела что есть; вечер, дома, ням ням, трубоинет, потом вылезает котлета и уже про работу, 😛 эээ я вся в отпуске, мысли вообще не об этом, а с др сторы много че хочется и….. а с др сторы, если тока буду в состоянии, т.к. здоровье всё же важнее, думаю; совсем вечер, комп, что-то слушаю параллельно, щас будет корм мехам и посижу немного, и спать надо,) // сон был опять, оч реалистичный: лето, я где-то между лугами и шоссе (где сейчас новостройки стоят), как-бы прошлое время, там в ряд стоят 4-5 лошадей, одна лежит, все они разных цветов, «все воспитанные и ручные», я глажу ту кот лежит, она черная, на ощупь (шерсть) как собака, говорю Вике: она не высокая, типа как пони, далее я во дворе у нашего дома, иду в сторону того луга, я типа там оставила все вещи (сумка и вещи вообще), и вот иду дуда без одежды (кроме белья), по аллее, по дороге нахожу одежду, прямо на дороге лежат брюки, черные но немного полу-прозрачные, 😛 но норм, я их одеваю, + на мне топ, = вполне, и в спортивном типа виде направляюсь к обратно к лугам, рядом (вдоль той-же аллеи) гуляла женщина с собакой, и вот я у того места, смотрю куда бы я могла положить вещи, справа на участке работают люди, типа делают фундамент или что-то строят, я смотрю и иду далее.. лето, тело, солнечно; //. когда ходила в маг началась метель, мокрая, 😛 но на улице было относительно тепло, а вот к вечеру начало подмораживать, типа гололёдность повылезала, 😛