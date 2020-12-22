трамвай, я устал, :P :P



ночь, сна не в одном.. утро, чувство как не спала, 😝😝 нафиг, встаю, туда-сюда и к метро, на улице тепло, снег опять начитался ❄❄❄ и метель так и сыплет,) мокрая и прямо в лицо, 😝😝😜 метро, жарко, 😝 людей не завались, а так, типа нормально,)) и в день.) // блин, какой день, сна по сути не было и вообще голова как натянутая.. 😝 или шея, 😝 не знаю, может подушку поменять, на что-то ортопедическое(?) //. вечер, хорошо, домой,) и да, состояние «я почти умер только к вечеру», 😝 часть товарищей убежало вперед, а мы с котлетой,) тюк тюк, всем пока, метро, трамвай попался и далее довольно быстро я дома,)) ням ням, немного расслабухи с тв и отруб в спать.)) голова тяжелая…. жесть** 😰