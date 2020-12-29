ледяной дождь, маг, стирка



утро, работа.. сег последний день.. ночь,)) = хорошо, много,) 😜 домой, метро, тюк тюк, и я дома,) на выходе меня встретил ледяной дождь, 😝❄❄❄ да такой! что прям жесть** 😝😝⚡ подходя к парадной, я была покрыта коркой льда, 😝 дома был ням ням и уход в спячку, 💤💤💤 нач вечера, встаю, есть вроде не хота, а потому да, надо было надраться печеньками, 😝😝😝 нафиг, далее отправляюсь по делам и после захожу в Окей, и там как и везде наверное щас акции акции акции…. попался хлеб за пол цены и рыба,) = хорошо,) далее обратно, и вот опять дождь, тока уже поменьше, 😜 дома блин опять был просто мега наезд на печеньки, 😝😝😝 ну что за жесть??! ээээ совсем вечер, запустила стирку, в душ так и не пошла, нафиг, 😝 т.к. довольно тащило спать, 😴😴💤 дальнейшее время было проведено с тв в расслабухе, 😝😝 в общем все остальное завтра, а щас лучше спать пойду, охота,) 😜