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retreat by summerfield
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retreat

like a group retreat, a family retreat, corporate retreat, battle retreat. the word is quite intimidating to interpret, but this is what i came up with. people on a retreat. personally, i've never been, never had a need to, never been interested. the only retreat i've ever done is by myself, removing from everyone else to recover from stress. fortunately i can do many things on my own, no need for company.

the concept is from my head (which is always questionable); used Mont Marte watercolour, painted on 6"x9" cold pressed watercolour paper.
3rd July 2026 3rd Jul 26

🐞summerfield🍁

ace
@summerfield
2026 is my 16th year. everything i know about photography i learned here. out of necessity to finding something useful and positive to do,...
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