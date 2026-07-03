like a group retreat, a family retreat, corporate retreat, battle retreat. the word is quite intimidating to interpret, but this is what i came up with. people on a retreat. personally, i've never been, never had a need to, never been interested. the only retreat i've ever done is by myself, removing from everyone else to recover from stress. fortunately i can do many things on my own, no need for company.
the concept is from my head (which is always questionable); used Mont Marte watercolour, painted on 6"x9" cold pressed watercolour paper.