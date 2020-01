Целый день небо дарит нам дожди, так что пойти никуда не получилось. Это хорошо, потому что мне наконец удалось порисовать. И вообще сегодня много свободного времени, чего уже давно не было. Занималась всякой ерундой.



The whole day the sky gives us rain, so i can't go out anywhere. This is good because I finally drew something. And today there is a lot of free time, which was not there for a long time. Engaged in all kinds of nonsense.