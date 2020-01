Ruddy Turnstone

Камнешарка на Бакальской косе.

Камнешарка — вид птиц из семейства бекасовых. Своим названием камнешарка обязана особенному способу поиска пищи, заключающемуся в переворачивании камней и ракушек на пляже.



Ruddy turnstone on the Bakal Spit.

Ruddy Turnstone - species of birds from the snipe family. The name Turnstone owes a special way to search for food, which consists in turning stones and shells on the beach.