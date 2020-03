The last day of the winter

Было по-весеннему тепло. Мы ездили на косу снимать добычу песка для репортажа. На косе образовалась ещё одна промоина, поделив её уже на три части. Это ужас...



It was spring-warm today. We driven to the Bakal Spit to film the lawless sand extraction near the spit for reporting. A few days ago another scour was formed on the spit, dividing it into three parts already. That's horrible...