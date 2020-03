Lens test

Мне подогнали попользоваться советским "Зенитом", на который был накручен Юпитер-9. Решила его потестить со своим Кэноном.

Перед этим посмотрела обзор на Радоживе, чтобы быть в курсе особенностей этого объектива. Проблем с резкостью вообще не обнаружила, фокусироваться легко и быстро. Даже Гелиос фокусирую дольше. А вот что такое контрастность Юпитер действительно не знает. Её нужно подкручивать в редакторе обязательно.

А в целом, впечатление от этого объектива хорошие, мне понравилось на него снимать.



Good person geve me to use the Soviet "Zenit" with "Jupiter-9" lens. So I decided to put this lens on my Canon and play with this tandem a little.

I looked lens review on Radojuva website before that to know all features of this lens. There was no any problem with DoF at all and I could focus easily and quickly. But! Jupiter-9 doesn't know what the contrast is. Unfortunately, the contrast will have to be adjusted in the editor. Anyway, the impression of this lens is good and I liked to use it.