Sketchbook pages

Традесканцию я запорола, попытавшись нарисовать по памяти. Это было ещё в мае. Неудачный рисунок отбил охоту к рисованию аж до сегодняшнего дня. Луна с травами - мой деликатный выход из творческого застоя.



I screwed up the tradescantia sketch, trying to draw from memory. That was back in May. An ugly sketch prevented drawing to this day. The moon with herbs is my delicate way out of creative stagnation.