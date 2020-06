А start

Я начала собираться:) Артём уже в пути, доберётся примерно в понедельник и выдвигаемся дальше вместе. На сколько дней - не знаю. Как это всё будет, учитывая, что всю следующую неделю будут идти дожди - тоже :D



I started to gather my hike stuff:) Artyom is already on his way, he will get here on Monday or Tuesday and than we move forward together. For how many days - I don’t know. How will it be, given that it will rain all next week - too :D