Ника и хризантема на папиной кофте. Контрастный портрет.

День 1.⠀
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Я уже месяц обдумываю эту идею, и даю сама себе вызов😆. ⠀
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Дело в том, что я очень быстро загораюсь многими разными идеями, но потом быстро отпускает...⠀
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Идея далеко не новая. Фотопроект 365. Тут все понятно из названия💪. Это значит, что я должна сделать 1 фото в день в качестве не абы как, а достойного рамочки на стене✊.⠀
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Фотографии не должны повторяться. В этом вся суть. Невероятно тяжело и сложно. Может быть идей хватит на неделю и я забью. Посмотрим🧐⠀
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Но, когда пишешь всем вот так публично, то может совесть проснётся)) и будет двигать мною дальше. (Ну так все говорят, когда что-то обещают в инстаграме😂😂)⠀
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Кого буду снимать для фотопроекта? Пока не решила. Наверно тех, кто под горячую руку попадется😄. Сегодня на удивление вызвалась Ника.⠀
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Стащили папину кофту рабочую, оторвали бутон из букета. Вообще этот бутон 10 мин назад участвовал в аппликации Марка в домашнке по технологии. Но стало жалко выкидывать. @_ale4ka_mi
привет!! 👋 ⠀
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Идея данного снимка - передать цветовой контраст. Откуда стащила идею сегодня? Подглядела учебный план на 4 четверть у Марка в его дистанционной художке😄.⠀
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В общем пожелайте мне сил, терпения, много-много вдохновения!!! Для меня это очень важно - не бросить через неделю 😂. Муж во мне сомневается, да и сама я в себе сомневаюсь.⠀
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Я постоянно ищу оправдания - готовка, уборка, выгулять детей, работа, съёмки, клиентская ретушь, четверо детей, развесить белье из стирки, снять белье и разложить, снять Адрианчика с окна...⠀
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Доделываете ли вы все дело до конца? Это моя главная боль😝. Вы только представьте! Целых 365 дней!!!! Каждый день новое фото. Страшно 😱.