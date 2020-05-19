Эмилия.Отражение. Сближенные цвета.

День 2.⠀

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Тут в принципе все неинтересно. Можно просто поставить сердечко 💖 и не читать😂. Пишу для себя в будущее, посмеяться, когда будет скучно.⠀

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Всю прошлую ночь не могла уснуть, прикидывала сотни планов и идей, и все в момент рассыпалось тут же😪.⠀

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Утро. Надо собираться в роддом. Не мне😂. Сфотографировать выписку очень хороших людей. Сады не работают, все четверо при мне.⠀

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Если кратко - добирались на автобусе всей толпой с коляской до бабушки. Дальше я бегом одна без них, по пути обратно сделала ещё несколько важных дел.⠀

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Пока были у бабушки до моей съёмки , камеру из рук я не выпускала, ждала тот самый кадр. Но были постоянные оправдания - свет не тот, одежда не та. Все не то. Но я-то знаю: либо сейчас, либо не успею сегодня.⠀

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И вот я уже отчаялась, хотела камеру убирать и в путь, но тут Эмилия села за деревянный лакированный стол рисовать. И сразу одежда подошлась, и совершенном случайно я увидела отражение. 30 сек и готово!! ⠀

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Откуда идея? Вспоминала я... Опять из дистанционной художки Марка, учительница выставляла оценки за живопись в сближенной цветовой гамме.⠀

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Тут мне приходит четкая мысль - все случайное прочитанное мною, вовсе не случайно. Обязательно любое знание пригодится. И уже я начала читать азы написания натюрмортов. Наверно тоже пригодится🤓.⠀

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...Потом мы бежали на автобус и домой. Дома поджидали невыученные уроки. Сканы, распечатки, сканы, проверка. И бац!! 12 ночи🧐. И пришло время очередной бессонной ночи, что же завтра мне придумать.⠀

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То, как я одна перемещаюсь на автобусе с четырьмя я коляской, можно накатать отдельный пост😂. Кстати, фото там же можно сделать😄😄⠀

