Девочки-раскраски.

День 3.⠀
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- Да ты доиграешься со своими экспериментами 😡!!! - сказал мой муж, придя на обед и увидев эту картину. Маслом🤭.⠀
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Девчонки бегали в непонятном куске одежды и очень.. ну вы сами видите какими лицами.⠀
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И правда, утро у меня не задалось. ⠀
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Малыш проснулся в 7 утра. Ну ладно, думаю я, в следующий раз лягу раньше 3 часов ночи.⠀
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А потом минус одно зеркало. Не прошло и недели после поста о живучести зеркал в нашем доме. Кто пытался съесть зеркало, история умалчивает 🤫.⠀
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В малышкин дневной сон целых 3 часа я вбивала заявление на пособия 3-7 лет. Почему так долго? Да надо же отыскать в том месте, где мы все прячем от детей, 4 свидетельства о рождении, 6 снилсов, всего лишь 2 паспорта и 1 свидетельство о браке.⠀
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Отыскать было трудно. Мне кажется, что я не все нашла, недостающее искала в сканах на компе. А потом долго и муторно вбивала данные. Это хорошо, что у меня ещё 4 ребёнка, а не 10. Думала я в тот момент., бубня под нос о трудностях бюрократизма.⠀
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Потом я пошла прогуляться немного. Прогулка была действительно недолгой. Длилась минуты три. Моя куртка и руки столкнулись с... В общем я услышала порхание какой-то птицы над головой, которая совсем недавно подкрепилась.⠀
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«Счастливая ты», - сказал мой муж, когда увидел меня оттирающуюся влажными салфетками.⠀
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Зашли в магазин, смотрю - руки снова в чудесном привете от голубя. Была измазана вся ручка коляски 🤦♀, я и не заметила! Кажется та птица и правда много съела. Но это ещё не все. ⠀
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Пришла долгожданная посылка с одеждой. Надо ехать в сдэк. Эмилия уснула в автобусе. Ее сон длился 4 остановки😆. Видимо и правда хороша была их дискотека днём. Выносила из автобуса дочку на руках, ее ноги отказывались идти 😅, а ум насыщался тридесятым сном.⠀
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Немного унеслись мои рассуждения в сторону. Итак, откуда идея этого фото? Я перевалила ответственность задумки на девчонок. Сначала мне было предложено устроить салют из карандашей) 🧐⠀
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Ну вот, пока собиралась выкладывать этот пост, отключили свет.. День сегодня такой😟. ⠀
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И правда, утро у меня не задалось.⠀
PS так и пришлось выложить здесь позже, свет и интернет долго не работали(