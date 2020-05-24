Сестры-погодки

День 7.⠀

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Идея сегодня логичная. Вчера была любовь братская, а сегодня сестринская. Такая милая, тёплая и хорошая дружба. Сёстры - это лучшие подружки навсегда! И как хорошо, что они есть друг у друга.⠀

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...Ого!! Уже неделя!🙈 Было легко только первые 2 дня, все остальные дни заставляю себя думать.⠀

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Я начинаю переживать, что мне не хватит идей, чтобы фотографии каждый день были разными и не повторялись. Но ведь их (идей) бесчисленное множество!⠀

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Мы привыкли работать по стандартам, которые видим у коллег. То просим сложить девочек ладошки у щечки, то томно закрыть глаза 😄, посмотреть туда, сюда..⠀

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Теперь понимаю, что это все не работает! Надоело! Надо двигаться дальше. Пока что я решила отснять все самое простое, что приходит неожиданно на ум. Постепенно буду усложнять.⠀

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Сама себе удивляюсь, когда в голову забредает гениальная идея😅, мне даже страшно такое воплощать, а вдруг не поймёт никто?⠀

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В таком случае я начинаю все записывать. Красивый блокнот так мне и не нашёлся в фикс прайсе, все не то, не вдохновило. Записываю мысли в заметки телефона. Пока накидала 2-3 мысли идеи).⠀

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Ещё немного и буду просить помощь зала😂. Поможете мне, если я попрошу вскоре?? ⠀

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Говорят, что одна голова хорошо, а вас у меня вооон сколько!! Огромное и бесконечное спасибо всем-всем, кто мне пишет каждый день. Спасибо за поддержку, за присылаемое мне вдохновение! Я обо всем помню, а что не помню - записываю сразу!)⠀

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Мне нужно обязательно все обдумать, переварить и трансформировать присланные идеи.⠀

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Еще сегодня у меня произошла подвижка на стоке. 10 проданных фотографий оптовику в раз! И все благодаря фотографии девочек в резиновых сапогах в поле со сломанным зонтом!)⠀

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Если и дальше пойдёт также хорошо, то уйду в рекламные съёмки, которые для вас будут относительно бесплатны😅. Но это только мои мысли, надо ещё много потрудиться.⠀

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Всем спасибо за внимание🙏. Сегодня почти без происшествий, поэтому текст не смешной. (Несколько разлитых кружек с водой Адрианом на кухне не в счёт, значит пришла пора вымыть пол на кухне.)⠀