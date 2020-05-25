Малыш и ваза

День 8.⠀

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Как я намекала.⠀

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Где-то я вычитала, что тот, кто с нами всегда рядом, не понимает намеков. Нужно четко говорить в лоб о своих желаниях. Я думаю, вы поняли о ком я говорю. Ну это тот, с кем кольцами в загсе меняются. И тут совсем уже много текста, надеюсь, не дочитает.⠀

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Фух, без палевно можно дальше продолжать. В общем купила я в фикс прайсе вазу. Крохотную такую. Места много она не занимает. Но ведь есть! Я показала, проинструктировала для чего она нужна.⠀

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Но размер ее оказался неэффективен. Крохотный такой. Мне кое-кто сказал (с кем меняются в загсе), что из такого сосуда только компот пить.⠀

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Хм... я, конечно, бросаю дела на полпути, но только не это. Человек я творческий и мне безумно нужно то, что порадует меня и сохраниться в моей фотоистории. У меня слишком много планов на эту красоту.⠀

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В общем-то вскоре я нашла такую локаничную замену. Она представлена на фото выше☝. Самое главное, что она не крохотная, а все как надо. Показала...⠀

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Вслед мне кое-кто рассказал, что из такого сосуда только лимонад и пить. Но мне нужны цветы. Ну и ладно! Сама справляюсь 😅.⠀

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Раз так, то поимею наглости😬, читай - смелости, спросить тут... Может есть здесь цветочная фея, готовая подарить мне определенного сорта 💐, о котором я мечтаю. Для моего творчества в 365. Взаимной рекламой награжу от души🙏.⠀

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Если совсем ничего непонятно написала, то можно просто оставить тут своё сердечко 💖 и пройти дальше☺.⠀

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Так к чему это я. Нужно мечтать! Постоянно! В последнее время действительно вижу, что все о чем когда-то посмела помечтать - сбывается. И раз мне нужен будет этот 💐, то он точно обязательно будет!⠀

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А у вас сбываются мечты? И не мешает ли калибр вазы получать красоту?🤓⠀

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Идея. Хотела показать рекламный макет для моей будущей Цветочной Феи. Вот видите там мой роскошный букет? И я не вижу 😩⠀