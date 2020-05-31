День рождения Эмилии, 5 лет

День 14.⠀

⠀

Кому достались подарки?⠀

⠀

Я мать года, поэтому подарки покупаю детям непосредственно в день рождения. Я постоянно откладываю, забываю, то некогда...⠀

⠀

И вот сегодня день рождения у Эмилии. Пошли мы с ней в магазин. Те семьи, где воспитываются более двоих детей, уже наверняка знают, что остальные дети будут плакать и горевать, завидовать имениннику.⠀

⠀

Поэтому день рождения одного из детей для меня удар в четвертной степени😱. Иду в магазин за подарком только с именинницей. Она же и выбирает подарочки от себя братьям и сестре.⠀

⠀

Предварительно через интернет-магазин папа заказал для сестры именинницы подарочки, чтобы ей не было обидно.⠀

И конечно же он заказал часы и машинку на пульте. Машинка предназначалась для Ники папы. ⠀

⠀

В магазине у Эмильки глаза прямо-таки разбежались. Набрали всего. Когда мы уже уходили, я тоже вцепилась за один подарочек - книжка со встроенным пианино. Я сказала, что подаришь Нике, но сама же представляла, как по клавишам стучит Адрианчик.⠀

⠀

Принесли подарки в дом. Для машинки не оказалось батареек, отложили до завтра. Итак много других интересных игрушек.⠀

⠀

Нике вручили книжку с пианино. В ней собрана коллекция детских песенок с нотами и текстом! Ноты обозначены цифрами, над каждой клавишей тоже соответствующая циферка. Нике не пришлось объяснять, как играть мелодию (планшетное пианино дало свои результаты).⠀

⠀

Каково же было мое удивление, когда за этой занимательной книгой я застукала папу. Дети окружили его со всех сторон, ожидая своей очереди. Кто-то из детей влез на диван, чтобы было виднее. Но папа каждый раз говорил, что доигрывает последнюю песню.⠀

⠀

Розовый пони, светящаяся барби, часики и прочие безделушки нервно лежали в ожидании в другом углу комнаты, будто про них все забыли.⠀

⠀

Только и было слышно:⠀

- Пап, моя очередь!⠀

- Нет! Моя!⠀

- Пап, отдай!⠀

⠀

Потом я застукала старшего сына в руках с пианино. Оказывается и он уже умеет играть мелодии! К вечеру эстафету снова перехвалил папа. Пожалуй, девочки наиграются, когда он уйдёт на работу..⠀

⠀

Вы тоже играетесь игрушками детей?😂⠀