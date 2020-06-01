Ника и ваза

День 15.⠀

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Виновник отправлен в банку.⠀

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Хотела отправить пустое фото без текста. Вдохновения писательского нет совсем.⠀

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Последней «каплей» моего терпения было спрятанное шоколадное мороженое в вафельном стаканчике.⠀

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Заныкано оно было под двумя (!!!!) батонами😫. И найдено совершенно случайно!⠀

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Зачем? Отчего? Почему??? Ответов я так и не услышала. А маленький виновник удрал спать под одеялко с головой. Хорошо так.. накосячил, укрылся и ты в домике!⠀

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Виновника я посадила в банку. Он на фото. Отгадаете кто подложил мне мороженое под хлеб?!⠀

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Ничего не слышно, когда дет сады откроются? Очень надо😫.⠀