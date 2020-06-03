Мои волосы

День 17.⠀

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Правило пяти секунд.⠀

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Жду ♥, а потом читаем или листаем дальше😀.⠀

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Сначала об идее. Маленькие девочки мечтают менять образы, примерять кукольные парики, окрашивать прядки в розовый цвет. ⠀

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Здесь я Нике решила примерить свой блонд. Во время съёмки было трудно дышать, неудобно сфотографировать. Не было подходящей нейтральной одежды, снова выручила тряпка. И вообще все сложно! Но этот автопортрет мы сделали вместе!⠀

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Вот, что держит меня до сих пор в Фотопроекте 365. Невероятно трудно заставить себя что-то сделать. А ещё хуже - что-то придумать, и потом сделать это. ⠀

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Как только я вспоминаю о том, что фото не готово, то я не откладываю. А встаю, беру камеру в руки и начинаю активно думать. И я заметила, что идеи приходят гораздо быстрее в последние дни. Каждый новый день - это новый стресс и тренировка мозга.⠀

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Теперь конкретно о правиле. Мы привыкли жить Жизнью из трёх Ж.⠀

■ Жалеем себя;⠀

■ Жалуемся на жизнь;⠀

■ Ждём у моря погоды.⠀

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Всегда легче во всем винить всех остальных. Всегда кажется, что кому-то хорошо, а мне плохо. Но мы сами мешаем себе для достижения новых целей! Ещё нам постоянно кажется, что кто-то о нас плохо подумает😃. Это вообще любимое моё.⠀

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Оказывается мы можем осознанно заставлять делать мозг то, чего бы он не хотел делать. Достаточно обмануть его! Считаем от 5 до 1. ⠀

5-4-3-2-1 - Берём и делаем!⠀

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Если мы упустим время, то мозг будет слишком много думать не туда, и он обязательно остановит наш внутренний призыв к действию страхами, сомнениями, откладыванием на потом☹.⠀

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Всегда сложно выйти из привычной зоны комфорта. Очень трудно. Всплывают инстинкты, оправдания. И именно в первые 5 секунд нужно принимать решение.⠀

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По себе замечаю, что когда тяну, то делать уже точно не буду.⠀

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Ещё отметила для себя, что не так важен результат, как сам процесс создания фотографий в этом проекте.⠀

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Буду стараться везде применять это правило в своей жизни, но это точно нелегко.⠀

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А вы слышали о таком правиле? Если нет, то рекомендую плотно изучить этот вопрос в гуглояндексе😀.⠀

