Мои волосы

День 17.⠀
⠀
Правило пяти секунд.⠀
⠀
Жду ♥, а потом читаем или листаем дальше😀.⠀
⠀
Сначала об идее. Маленькие девочки мечтают менять образы, примерять кукольные парики, окрашивать прядки в розовый цвет. ⠀
⠀
Здесь я Нике решила примерить свой блонд. Во время съёмки было трудно дышать, неудобно сфотографировать. Не было подходящей нейтральной одежды, снова выручила тряпка. И вообще все сложно! Но этот автопортрет мы сделали вместе!⠀
⠀
Вот, что держит меня до сих пор в Фотопроекте 365. Невероятно трудно заставить себя что-то сделать. А ещё хуже - что-то придумать, и потом сделать это. ⠀
⠀
Как только я вспоминаю о том, что фото не готово, то я не откладываю. А встаю, беру камеру в руки и начинаю активно думать. И я заметила, что идеи приходят гораздо быстрее в последние дни. Каждый новый день - это новый стресс и тренировка мозга.⠀
⠀
Теперь конкретно о правиле. Мы привыкли жить Жизнью из трёх Ж.⠀
■ Жалеем себя;⠀
■ Жалуемся на жизнь;⠀
■ Ждём у моря погоды.⠀
⠀
Всегда легче во всем винить всех остальных. Всегда кажется, что кому-то хорошо, а мне плохо. Но мы сами мешаем себе для достижения новых целей! Ещё нам постоянно кажется, что кто-то о нас плохо подумает😃. Это вообще любимое моё.⠀
⠀
Оказывается мы можем осознанно заставлять делать мозг то, чего бы он не хотел делать. Достаточно обмануть его! Считаем от 5 до 1. ⠀
5-4-3-2-1 - Берём и делаем!⠀
⠀
Если мы упустим время, то мозг будет слишком много думать не туда, и он обязательно остановит наш внутренний призыв к действию страхами, сомнениями, откладыванием на потом☹.⠀
⠀
Всегда сложно выйти из привычной зоны комфорта. Очень трудно. Всплывают инстинкты, оправдания. И именно в первые 5 секунд нужно принимать решение.⠀
⠀
По себе замечаю, что когда тяну, то делать уже точно не буду.⠀
⠀
Ещё отметила для себя, что не так важен результат, как сам процесс создания фотографий в этом проекте.⠀
⠀
Буду стараться везде применять это правило в своей жизни, но это точно нелегко.⠀
⠀
А вы слышали о таком правиле? Если нет, то рекомендую плотно изучить этот вопрос в гуглояндексе😀.⠀