День 18.⠀
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Нужен ли макияж на фотосессию?⠀
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У некоторых девушек есть страхи и убеждения:⠀
• Макияж не подходит/ либо был неудачный опыт с визажистом;⠀
• Хочется максимально естественных фотографий, а макияж и естественность вещи несовместимые;⠀
• Жалко денег;⠀
• Лучше самой (и часто «я сама» совсем не то, что нужно для фотосессии).⠀
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Я и сама из того лагеря, кто считает, что без краски лучше. Но! ⠀
Какие выводы я для себя теперь сделала:⠀
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■ Макияж придаёт уверенности себе;⠀
■ Даже если не умеешь позировать, то легче вжиться в образ, все движения выглядят увереннее и естественнее перед камерой. Остаётся только слушать фотографа.⠀
■ Кожа! Не обязательно делать яркий макияж, достаточно попросить визажиста сделать легкий нюд. Все покраснения, ненужный пигмент скроются. Кожа будет выглядеть ровненько, идеально👌.⠀
■ Визажист сможет подчеркнуть правильный свето-теневой рисунок для вашего типа лица. Если нет скул, а только пухлые щеки, то с помощью прорисованной светотени скулы обязательно появятся😄.⠀
■ Самый огромный и жирный плюс: исходники фотографий уже прекрасны без ретуши! А это значит, что у вас будет удачных снимков не 10-20, как прописано в выбранном пакете, а ВСЕ фотографии!⠀
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❗️Чтобы доказать последний пункт, я выложила это фото совсем без ретуши❗️⠀
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В обычной жизни мое лицо покрывается красными пятнами, особенно, когда начинаю нервничать и переживать. На съемке мы все испытываем стресс из-за непривычной обстановки, кожа ведёт себя непредсказуемо😬.⠀
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Ещё один важный момент. Для фотосессии обязательно нужно готовить заранее свою кожу. Если кожа склонна к шелушению (как у меня), то необходимо увлажнять. У меня это заняло около недели. Специалист в области красоты обязательно подскажет вам что и как нужно делать.⠀
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Если вы переживаете по поводу яркости мейка, то опасения тоже напрасны. Студийный свет сжирает всю яркость и насыщенность, и на фотографии будет красивое лицо с ровным тоном😍.⠀
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Удачных всем фотосессий!⠀