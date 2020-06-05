Эмилия ест суп.

День 19.⠀

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Риск.⠀

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Всем худеющим суп со звездочками в час ночи посвящается🤩.⠀

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Если бы мы не рисковали во время фотосессии, то много бы удивительных кадров лишились.⠀

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Ехать навстречу туче, успеть сделать всю съемку под низкими нависающими чёрными тучами, а в результате мы видим шикарное небо и красивые блики в глазах🤩.⠀

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Также и это фото 👆. Здесь нет никакого специального освещения. Только одна 40Вт-ная лампочка на вытяжке и клейкая светодиодная лента из фикс прайса с севшими аккумуляторами.⠀

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Но знаете, и такого тусклого освещения на кухне достаточно, чтобы в ночи найти украдкой «чепожрать», пока та самая «чекупила» дрыхнет и не видит.⠀

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Утром «чекупила» просыпается в надежде слопать шоколадку с вкусными печеньками под кофеёк. А их и нет в припрятанных местах🙁. Ни печенек, ни шоколадок. Только красиво разложенные фантики в мусорном ведре. Но ведь красиво же! Почти незаметно😂. Сразу видно, как старался аккуратно складывать «чепожрать».⠀

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Достаётся ли вам, дорогие мамочки чепожрать?⠀