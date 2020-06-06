Одуванчики

День 20.⠀

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Этот кадр я репетировала в своей голове две недели.⠀

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Девочки должны были стоять ко мне боком, но лицом друг другу. На их лицах красиво сложённые губки бантиком с изящной струей воздуха из щёк. Милые личики. Повсюду летят пушинки одуванчиков в контровых лучах закатного света, которые вот-вот ускользнут.⠀

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А теперь реальность. Ушла я рано утром работать. Пришла - уже закат. Все кричат - есть хотим. Но готовить есть никто не хотел. Ждём пиццу. Час прошёл.⠀

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Звонок в телефон:⠀

- Курьер задержится на 10-15 минут, извините.⠀

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А через 10-15 минут сядет солнце. Самые отвратительные модели - это голодные модели. Сидим ждём. Минуты тянутся, как часы. Звонок. Курьер приехал.⠀

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Выбегаю радостная встречать его на улицу. И вот он стоит такой красивый, подсвеченный последними лучами уходящего солнца, позади огромная поляна одуванчиков светится волшебно. И чего я камеру-то не захватила? Курьер, должно быть, сытый и довольный..⠀

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Вхожу домой с едой. Модели идти не соглашаются голодными. Едят. Одеваются. Хм. Шорты и футболки? Серьезно? Эти цветные с аляпистым рисуночком? Кепочки со стразиками и сумочки через плечо? Ааа мыльные пузыри не положила... ⠀

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Все не так! В моих задумках они были в одинаковых светлых платьях. Напяливаю платья на то, что было, лишнее на ходу убираю.⠀

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Идём в поле. ⠀

Огромный пёс следит за нами. Без хозяев и ошейника. Две маленьких девочки, гуляющие на площадке, рассказали, что пёс какой-то больной и у него вылез глаз. Кричали это они сидя на самых высоких конструкциях. Внизу сторожила собака.⠀

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Всегда все идёт не по плану. Снимаю. То одна дует, вторая теребит стебли, то наоборот. Комары жужужу, слон собака проносится, трава сырая, ногам мокро. Выстрадали драгоценные кадры. Можно спать идти🥱.⠀

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Домой мы не шли, а бежали. За нами гнался тот пёс с выпученным глазом. Я в таких ситуациях теряюсь и не знаю что делать. ⠀

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Как правильно удирать от собаки с двумя маленькими детьми? Может есть ценный опыт у кого?⠀