Говорящая голова

День 22.⠀

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Я вообще долго металась идти мне сюда или не идти. Ответ давала дня три. То тряслась от страха, то забывала, то отвлекалась, а когда вспоминала, то тут же благополучно забивала 😁.⠀

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Потом в оправдание себе я написала тут же про правило пяти секунд. Все ждала отсрочки ответа, надеялась, что про меня забыли.⠀

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Но утром снова вспомнили, посчитала от 5 до 1, и пошла, не думая ни о чем. Страшно не было, я пыталась хотя бы прийти во время.⠀

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Денёк выдался крайне сложным с утра. Отловить, причесать, сготовить и накормить, проконтролировать, чтобы все правильно оделись, снова причесать.⠀

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Параллельно я причесывала себя и рисовала милое лицо. Ну надо же идти туда милым. Пока я накручивала в течение часа около 100 локонов и кудрей, в то же время краем одного глаза приходилось контролировать малышку.⠀

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После очередной 5-минутной тишины малышка был обнаружен под столом Марка в темноте. Адриану было там вполне комфортно, потому что он доедал последний чёрный кусок дорогущей пастели для художки.⠀

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Отвлечься я не могла. У меня стоял таймер, кудри выходили одна за другой, я не могла опаздать! Марку было поручено найти влажные салфетки и протереть с ног до головы малыша!⠀

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Затем мы снова ещё раз все причесались, оделись, обулись, и в составе меня и ещё четверых детей погрузились в автобус.⠀

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Поездка была знаменательной. Ведь мамину говорящую голову покажут по телевизору! Дети в восторге и в приятном предвкушении сего чуда.⠀

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Я отдала детей бабушке и дедушке, ещё раз нарисовала милое лицо и пошла. Шла я будто на прививку по школьному коридору в кабинет фельдшера. Когда сквозь меня протягивали провод микрофона, мне казалось, что по мне тянут капельницу.⠀

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На меня уставились две огромные камеры, каждая размером с мой рабочий монитор, куча лампочек подсветки и софитов.⠀

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Чтобы не только мне было страшно и неуютно, я перефотографировала всю съемочную команду . Интерьеры студии также были отсняты мной. И мне стало легче. Казалось, что не я пришла к ним, а они ко мне.⠀

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А вы бывали на моем месте перед камерой? Или может быть журналисты ловили на улице с интересными вопросами? Или на работе приходилось давать интервью?? Как боролись со страхом и журналистами?😱